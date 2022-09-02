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Дзагоев перешел в «Рубин»

Российский футболист Алан Дзагоев подписал контракт с казанским «Рубином»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский полузащитник Алан Дзагоев подписал контракт с «Рубином». Об этом сообщается на сайте казанской команды.

Соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано до конца текущего сезона. Ранее игрок прибыл в расположение команды и успел провести несколько тренировок.

20 мая стало известно об уходе Дзагоева из московского ЦСКА. Контракт, действовавший до 2024 года, был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Хавбек выступал за ЦСКА с 2008 года и забил 77 мячей. В составе клуба футболист трижды становился чемпионом России, а также четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

«Рубин» вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошлого сезона. Казанцы лишились ключевых иностранных игроков по ходу чемпионата, в результате чего не смогли удержаться в элитном дивизионе. Главным тренером команды является Леонид Слуцкий.

Дарья Коршунова
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