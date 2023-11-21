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15:33, 21 ноября 2023Спорт

Фитнес-тренер назвал способ похудеть с помощью ходьбы

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер и нутрициолог Алексей Фалевич назвал способ похудеть с помощью ходьбы. Его слова приводит Life.

Фалевич рассказал, что для этого нужно сжигать больше килокалорий, чем потреблять. «Вам хотелось бы скинуть 20 килограммов, и вы едите 2000 килокалорий в день. Если ваш вес не меняется, значит, 2000 килокалорий вы и тратите, а чтобы начать худеть, нужно тратить 2200 килокалорий. Для этого вам нужно проходить дополнительно примерно три километра», — пояснил он.

Также специалист сформулировал четыре главных правила, которые помогут достичь результата. Во-первых, Фалевич призвал контролировать питание и не переедать. Во-вторых, он рекомендовал увеличивать нагрузку постепенно. В-третьих, эксперт посоветовал запастись терпением, так как результат достигается небыстро. Наконец, Фалевич предложил найти компанию, которая будет поддерживать во время занятий.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Исаенко рассказала о лучших видах осенней активности. Самым простым уличным занятием специалист назвала скандинавскую ходьбу.

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      Дарья Коршунова
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