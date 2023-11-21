Глава МОК сделал заявление об Играх дружбы

Глава МОК Бах: пока рано говорить о последствиях для России из-за Игр дружбы

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал заявление о проведении Игр дружбы Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Бах заявил, что пока рано говорить о последствиях для Москвы из-за организации соревнований. Он подчеркнул, что слышал лишь о планах организации Игр дружбы от правительства России. «Они должны соблюдать правила спортивных организаций», — подытожил глава МОК.

15 ноября стало известно, что МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. По их мнению, участие в соревнованиях противоречит введенным санкциям в отношении российского спорта.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.