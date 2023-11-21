Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
2:1
3-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:1
3-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
3:2
3-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
МБА
87:90
4-я четверть
live
Уралмаш
Единая лига ВТБ|1-й этап
Зенит
59:63
4-я четверть
live
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|1-й этап
21:01, 21 ноября 2023Спорт

Глава МОК сделал заявление об Играх дружбы

Глава МОК Бах: пока рано говорить о последствиях для России из-за Игр дружбы

Фото: Niharika Kulkarni / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал заявление о проведении Игр дружбы Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Бах заявил, что пока рано говорить о последствиях для Москвы из-за организации соревнований. Он подчеркнул, что слышал лишь о планах организации Игр дружбы от правительства России. «Они должны соблюдать правила спортивных организаций», — подытожил глава МОК.

15 ноября стало известно, что МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. По их мнению, участие в соревнованиях противоречит введенным санкциям в отношении российского спорта.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Известный комик заставил мир полюбить странную блюющую птицу. Как хохлатой поганке удалось стать птицей века?

      В Финляндии решили не закрывать всю границу с Россией. Почему в Хельсинки отказались от этой идеи?

      В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

      Финляндия приняла первые решения по беженцам из России

      США осудили Северную Корею из-за пуска баллистической ракеты

      Россия направила Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного танка

      Европарламент «признал» Крым частью России

      Словакия объяснила отказ от военной помощи Украине ее неэффективностью

      Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи

      Россиянам назвали укрепляющие иммунитет сезонные продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости