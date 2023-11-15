Национальным олимпийским комитетам рекомендовали игнорировать Игры дружбы

МОК рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. Слова директора по связям с НОК Джеймса Маклеода передает Inside the Games.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы», — заявил Маклеод. По его словам, участие во Всемирных играх дружбы противоречит как введенным в феврале 2022-го санкциям против России, так и цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.