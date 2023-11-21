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13:09, 21 ноября 2023Спорт

Кубинец не смог обменяться футболками с Миранчуком из-за нехватки экипировки

Кубинец Глур не обменялся футболками с Миранчуком из-за нехватки экипировки

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Игрок сборной Кубы Фабиан Глур не смог обменяться футболками с российским полузащитником Антоном Миранчуком после товарищеского матча. Об этом сообщается в Telegram-канале сборной России.

Миранчук подошел к Глуру в подтрибунном помещении и предложил обмен. В ответ кубинец, извинившись, объяснил россиянину, что не может отдать свою футболку из-за нехватки экипировки. По его словам, у команды только один комплект формы. В итоге Миранчук подарил Глуру свою майку и пожал руку.

20 ноября сборная России разгромила национальную команду Кубы в товарищеском матче. Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 8:0.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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      Дарья Коршунова
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