Кубинец не смог обменяться футболками с Миранчуком из-за нехватки экипировки

Кубинец Глур не обменялся футболками с Миранчуком из-за нехватки экипировки

Игрок сборной Кубы Фабиан Глур не смог обменяться футболками с российским полузащитником Антоном Миранчуком после товарищеского матча. Об этом сообщается в Telegram-канале сборной России.

Миранчук подошел к Глуру в подтрибунном помещении и предложил обмен. В ответ кубинец, извинившись, объяснил россиянину, что не может отдать свою футболку из-за нехватки экипировки. По его словам, у команды только один комплект формы. В итоге Миранчук подарил Глуру свою майку и пожал руку.

20 ноября сборная России разгромила национальную команду Кубы в товарищеском матче. Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 8:0.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

