Сборная России впервые в истории сыграла с Кубой. Команда Карпина разгромила соперника со счетом 8:0

Сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0 в товарищеском матче

Сборная России разгромила национальную команду Кубы в товарищеском матче. Об этом сообщает «Лента.ру».

Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 8:0. На 22-й минуте счет открыл полузащитник Иван Обляков. На 30-й минуте преимущество команды увеличил хавбек, капитан команды Александр Головин. На 34-й минуте отличился полузащитник Антон Миранчук. С таким счетом команда ушла на перерыв.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Во втором тайме отечественная сборная продолжила атаковать соперника. На 55-й минуте отличился защитник Александр Сильянов. Затем мячи забили нападающий Александр Соболев (66-я минута), полузащитник Данил Пруцев (68-я минута), хавбек Никита Кривцов (74-я минута) и полузащитник Андрей Мостовой (78-я минута).

Победа над кубинцами пойдет в зачет рейтинга ФИФА

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. При этом в Российском футбольном союзе рассказали, что встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА. На это обратил внимание главный тренер сборной России Валерий Карпин, отметив, что в матче было произведено по шесть замен, а значит, он является официальным.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Кроме того, депутат Госдумы Амир Хамитов обратился к ФИФА из-за отстранения российских команд, обратив внимание на полезность команды. Хамитов призвал вернуть российские клубы и сборную России к международным турнирам.

Еще об одном плюсе товарищеского матча сообщил бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также сборной России Дмитрий Булыкин. Бывший спортсмен подчеркнул, что это единственная отдушина для болельщиков в такое тяжелое время.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков обратил внимание на то, что никто не сможет критиковать команду за отсутствие мотивации и желания. По его мнению, выступая профессионально и живо, отечественная сборная показывает свой класс.

Карпин продемонстрировал все, что у нас есть на ближайшие 3-5 лет. Именно на этих ребят мы можем рассчитывать Колосков

Эксперты обсуждали целесообразность матча

Перед встречей легендарный футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что сборная России должна стереть в порошок соперников с Кубы.

У нас правая нога игрока «Монако» Александра Головина стоит больше, чем вся их сборная Мостовой

По словам Мостового, если бы россияне не победили в этом матче, это было бы позором.

Также на необязательность встречи обратил внимание бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили. По его мнению, Куба — далеко не самая сильная команда мира, поэтому обыграть ее не должно составить большого труда. Экс-спортсмен подчеркнул, что не понимает, как Карпин сможет мотивировать игроков на товарищеские матчи.

Сборная России никогда в истории не играла с Кубой

Олимпийская команда СССР встречалась с кубинцами однажды, обыграв их на групповом этапе Олимпийских игр — 1980 в Москве со счетом 8:0. Матч прошел в рамках третьего тура группового этапа турнира. Поражение стало для кубинцев крупнейшим в истории, однако позволило команде выйти в плей-офф, так же как и советским игрокам.