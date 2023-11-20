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14:28, 20 ноября 2023Спорт

В РФС ответили на вопрос об учете матча сборных России и Кубы в рейтинге ФИФА

В РФС заявили, что встреча сборных России и Кубы будет учтена в рейтинге ФИФА

Фото: Михаил Шапаев / РФС / РИА Новости

В Российском футбольном союзе (РФС) ответили на вопрос об учете матча сборных России и Кубы в рейтинге международной федерации футбола (ФИФА). Службу коммуникаций РФС цитирует ТАСС.

«Встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА», — заявили в организации.

Товарищеский матч сборных России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча. 16 октября команда Валерия Карпина сыграла вничью с Кенией, а четырьмя днями ранее обыграла Камерун. По решению ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) россияне отстранены от официальных международных соревнований.

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      Дарья Коршунова
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