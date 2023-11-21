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19:55, 21 ноября 2023Из жизни

Принца Гарри заподозрили в желании скорее помириться с семьей

Daily Mirror: принц Гарри решил скорее помириться с Карлом III

Фото: Hannah McKay / Reuters

Младшего сына короля Карла III — герцога Сассекского принца Гарри — заподозрили в желании скорее помириться с королевской семьей. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как рассказали источники, близкие к двору, принц Гарри решил в ближайшее время позвонить отцу и обсудить возможное примирение. Это будет уже второй их телефонный разговор за месяц. По данным инсайдеров среди придворных, 14 ноября герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл звонили Карлу III, чтобы поздравить его с 75-летием.

При этом старший сын монарха — принц Уэльский Уильям — якобы выступает против его сближения с принцем Гарри. Источник заявил, что принц Уильям «никогда не примет Гарри обратно в семью» и пытается сорвать его возможное примирение с отцом.

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Инсайдер также заявил, что для полноценного возвращения в семью принцу Гарри придется сделать несколько смелых шагов, в частности — публично извиниться за откровенный рассказ об отношениях с родными в автобиографической книге «Запасной».

Несмотря на слухи о возможном примирении Карла III с герцогом Сассекским и его супругой, 20 ноября появилась информация, что их не пригласили на традиционное семейное празднование рождества в Сандрингемский дворец в Норфолке. В распоряжении британского журналиста Криса Шипа якобы попал список гостей мероприятия, и принца Гарри с Меган Маркл в нем нет.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи. 10 января 2023 года вышли мемуары Гарри — 416-страничная книга, которую сын Карла III написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. Перед выходом книги, получившей название Spare («Запасной»), Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Ранее сообщалось, что Карл III не встретился с принцем Гарри, который 7 сентября посетил Великобританию для участия в мероприятии благотворительного фонда WellChild. Источник, близкий к двору, рассказал, что в рабочем графике короля «не нашлось времени» для встречи с младшим сыном.

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      Никита Савин
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