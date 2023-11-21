«Мысли иногда материальны» Медведев ответил на слова Зеленского о покушениях

Замглавы СБ РФ Медведев назвал Зеленского недоразумением после его интервью

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал интервью украинского лидера Владимира Зеленского британскому изданию The Sun дешевой бравадой.

Украинского президента Медведев назвал убожеством, бандеровским чучелом и бородатым недоразумением, которое на вопрос журналистов о количестве пережитых покушений «хрипловатым голоском (...) пробормотало: not less … five-six».

Правда, вся эта дешевая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны… Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Зеленский заявил, что пережил пять или шесть покушений

В разговоре с британским таблоидом Зеленский заявил, что пережил пять или шесть покушений с февраля прошлого года, при этом точное число он назвать не смог. По его словам, панику у него вызвала только первая попытка, все остальные он сравнил с COVID-19.

«Первый раз — самый интересный. А дальше это как COVID (...) После этого я просто делюсь с вами подробностями того, что еще одна группа приехала на Украину, чтобы [попытаться] это сделать», — рассказал глава республики.

Зеленский отметил, что сейчас, после очередного покушения, он просто делится произошедшим с общественностью.

В Кремле рассказали об угрозах Путину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президенту России Владимиру Путину неоднократно поступали угрозы со стороны Украины.

На Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в Кремле отдают отчет о звучащих в адрес Путина угрозах. «Ничего у них не получится», — заключил он.