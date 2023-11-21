Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
2:1
Перерыв
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
0:0
Перерыв
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
1:0
Перерыв
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
МБА
39:38
2-я четверть
live
Уралмаш
Единая лига ВТБ|1-й этап
Зенит
6:6
1-я четверть
live
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|1-й этап
19:26, 21 ноября 2023Спорт

Названа просьба Месси после финала чемпионата мира-2022

Футболист Лионель Месси попросил вывести его семью на поле после финала ЧМ-2022

Фото: Daniela Porcelli / SPP / Imago / Globallookpress.com

Бывший менеджер чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре Алишер Никимбаев сообщил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси попросил сделать после финального матча турнира против команды Франции. Его слова приводит «Чемпионат».

Никимбаев рассказал, что первым делом футболист попросил вывести его семью на поле. «Повара [Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae] того провели. Я видел, что он идет, но остановить не мог, потому что у него был пропуск. Не планировалось, что и дети Месси выйдут, но кто ему откажет?» — поделился подробностями он.

В декабре 2022 года сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в решающем матче команду Франции. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

После окончания финального матча Гекче вышел к игрокам на поле, дотронулся до Кубка мира и несколько раз пытался сделать совместное фото с Месси. Футбольные фанаты подвергли повара критике, так как по правилам трофей могут держать только чемпионы мира и главы государств.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошло крупнейшее за 20 лет отравление наркотиками. Что в даркнете говорят о его причинах?

      Перечислены опасные вещи в недавно купленной квартире

      Названо число носителей высокоточного оружия в ВМФ России

      Россиянам предложили злиться и раздражаться «на весь двор»

      Россиянин сообщил о минировании гостиницы ради встречи с понравившейся девушкой

      Принца Гарри заподозрили в желании скорее помириться с семьей

      Финляндия отказалась ужесточать ограничения на границе с Россией

      Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше и полякам

      Кайли Дженнер снялась в оголяющем тело платье

      Patriot с новым радаром уничтожил ракету на испытаниях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости