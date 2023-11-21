Названа просьба Месси после финала чемпионата мира-2022

Футболист Лионель Месси попросил вывести его семью на поле после финала ЧМ-2022

Бывший менеджер чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре Алишер Никимбаев сообщил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси попросил сделать после финального матча турнира против команды Франции. Его слова приводит «Чемпионат».

Никимбаев рассказал, что первым делом футболист попросил вывести его семью на поле. «Повара [Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae] того провели. Я видел, что он идет, но остановить не мог, потому что у него был пропуск. Не планировалось, что и дети Месси выйдут, но кто ему откажет?» — поделился подробностями он.

В декабре 2022 года сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в решающем матче команду Франции. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

После окончания финального матча Гекче вышел к игрокам на поле, дотронулся до Кубка мира и несколько раз пытался сделать совместное фото с Месси. Футбольные фанаты подвергли повара критике, так как по правилам трофей могут держать только чемпионы мира и главы государств.