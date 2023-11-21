В ФНС объяснили претензии к блогерам по уплате налогов

Глава ФНС: проблемы блогеров с уплатой налогов можно объяснить их быстрым ростом

Проблемы крупных блогеров с неуплатой налогов можно объяснить их быстрым ростом. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, его слова приводит РБК.

По словам руководителя ведомства, российские блогеры не успели перейти на «понятные» для налоговой классические модели создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией. Политических причин для претензий ФНС не было — в отношении блогеров «проходили обычные проверки, которые не являются значимыми с точки зрения поступления налогов», отметил Егоров. Те, кто работал по закону, «прекрасно работают дальше», а те, кто искажал налоговую базу, либо переходят в легальное поле, либо противодействуют налоговой.

Массовые проверки российских блогеров начались весной 2023 года. Правоохранительные органы возбудили дела в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек), Елены Блиновской и Александры Митрошиной. Чекалину обвинили в неуплате налогов на 311 миллионов рублей, Блиновскую — в сокрытии 918 миллионов рублей. Задолженность перед государством Митрошиной оценили в 127 миллионов рублей.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил о необходимости уделять больше внимания контролю за блогерами с большой аудиторией. По его словам, многие блоги «превратились в полноценные средства массовой информации» и даже превзошли СМИ по своему влиянию, масштабу и охвату.

«Очень многие блогеры нарушают налоговое и финансовое законодательство, то есть работают "вчерную", никак не оформляют все, что касается их рекламной деятельности, получают огромные бюджеты на личные карточки или косвенными способами, минимизируют налоги», — заявил депутат.

В Минцифры заявили о планах признать ведение блога экономической деятельностью. Подобная мера позволит избежать повторения скандалов с известными блогерами, в отношении которых Следственным комитетом ранее были возбуждены уголовные дела о неуплате налогов, отметили в ведомстве. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рекомендовал блогерам извлечь урок из примеров коллег, ставших фигурантами расследования.