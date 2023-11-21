Рекордная результативная серия Панарина прервалась

Российский нападающий «Рейнджерс» Панарин впервые в сезоне НХЛ не набрал очков

Рекордная результативная серия российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина прервалась в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Панарин впервые в сезоне не набрал очков. Его результативная серия составила 15 матчей, что является лучшим показателем в истории «Рейнджерс» и среди российских хоккеистов в лиге.

Матч завершился победой «Далласа» со счетом 6:3. Российский вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 34.

После 17 игр «Даллас» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 25 очков. «Рейнджерс» идут вторыми на Востоке с 25 очками.