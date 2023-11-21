Шлюзовую камеру российской «Науки» интегрировали в МКС

Шлюзовую камеру модуля «Наука» интегрировали в состав российского сегмента МКС

Шлюзовую камеру многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» окончательно интегрировали в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» и спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко.

Отмечается, что работы провели в день 25-летия запуска функционально-грузового блока «Заря», который стал первым модулем МКС.

«25-летие запуска отметили окончательной адаптацией шлюзовой камеры в состав российского сегмента МКС. Сегодня для этого я выполнил следующие работы: сделал окончательную проверку герметичности шлюзовой камеры, после чего открыл люк, смонтировал вентиляцию и демонтировал все те механизмы и устройства, которые были нужны для стыковки шлюзовой камеры с МЛМ», — сказал Кононенко.

Ранее в ноябре стало известно, что ремонтные работы на российском сегменте МКС занимают у космонавтов до 50 процентов полезного времени.

В октябре в «Роскосмосе» сообщили, что на российском модуле «Наука» произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора. Радиатор доставили на МКС в 2012 году.