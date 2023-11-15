Стало известно о трате времени российскими космонавтами на МКС

РКК «Энергия»: ремонтные работы на РС МКС занимают до 50 процентов времени

Ремонтные работы на российском сегменте Международной космической станции (РС МКС) занимают у космонавтов до 50 процентов полезного времени. Об этом ТАСС стало известно из доклада генерального конструктора России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», академика Российской академии наук (РАН) Владимира Соловьева.

«Мы тратим дорогущее время работы космонавтов на восстановление техники, вместо того чтобы заниматься научными экспериментами», — уточнил ученый в ходе выступления на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

В том же докладе Соловьева утверждалось, что с 1994 года Россия вложила в проект МКС более 14 миллиардов долларов.

Ранее заместитель администратора НАСА по космическим операциям Кен Бауэрсокс в ходе выступления на симпозиуме Beyond Earth сказал, что США вместе с европейскими, канадскими и японскими партнерами готовы продлить работу МКС после 2030 года.