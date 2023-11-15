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12:20, 15 ноября 2023Наука и техника

В России рассказали о затратах на МКС

Академик Соловьев: РФ вложила в проект МКС 14 миллиардов долларов с 1994 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия вложила в проект Международной космической станции (МКС) более 14 миллиардов долларов с 1994 года. О затратах на проект рассказали в докладе генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», академика Российской академии наук Владимира Соловьева, передает ТАСС.

«Создание и эксплуатация российского сегмента. Транспортные корабли "Союз" и "Прогресс" — $14,2 [миллиарда]», — говорится на слайде презентации академика на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

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Также Соловьев отметил, что за период создания и существования МКС обошлась странам — участницам проекта в 168,3 миллиарда долларов. Россия вложилась в проект на 10 процентов, но обладает правами на 30 процентов ресурсов станции.

Ранее в ноябре заместитель администратора НАСА по космическим операциям Кен Бауэрсокс сообщил, что США вместе с европейскими, канадскими и японскими партнерами готовы продлить работу МКС после 2030 года.

В апреле стало известно, что продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы. Россия подтвердила, что поддержит продление использования МКС до 2028 года.

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      Даниил Иринин
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