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19:34, 21 ноября 2023Россия

В Госдуме назвали рождение ребенка «билетом в бедность»

Депутат Делягин: для многих россиян рождение ребенка является билетом в бедность
Михаил Делягин

Михаил Делягин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Для большинства россиян рождение ребенка является «билетом в бедность». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, «абсолютная нищета» части населения страны является одной из проблем демографии. «Ребенок — это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, второй ребенок — билет в один конец в нищету», — сказал Делягин.

Депутат также заявил о «катастрофе в сфере здравоохранения». Как утверждает Делягин, врачи сообщили ему, что 30 процентов россиянок детородного возраста не могут рожать по медицинским показаниям. «В условиях оптимизации здравоохранения и превращения его в здравозахоронение, естественно, это никого не интересует, по крайней мере на политическом уровне», — считает парламентарий.

Помимо этого, на демографии сказывается отсутствие у россиян смысла жизни, добавил Делягин. По его словам, «одичалая бюрократия» не может предложить населению ничего, «кроме песни Шамана». Парламентарий высказал мнение, что, за редкими исключениями, у россиян нет возможности быть хозяевами своей судьбы. «Он [россиянин] вынужден с протянутой рукой идти просить. Когда человек включает телевизор и понимает, что будущего у него нет, в реальности эффект именно такой», — заключил депутат.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил повысить в России рождаемость, освобождая из тюрем женщин-заключенных в обмен на рождение детей. Политик считает свою идею более оригинальной, чем «средневековые запреты» коллег. Он подчеркнул, что в российских тюрьмах содержатся порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых проходит по нетяжким экономическим статьям.

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В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил платить деньги россиянкам, которые откажутся от аборта, а после рождения ребенка забирать его на попечение государства. Эта инициатива возмутила коллег политика. Председатель комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала идею аморальной. «Дети — это не щенки», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».

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      Константин Лысяков
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