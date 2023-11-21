В России оценили возможность снятия запрета на экспорт дизеля

Глава Минэнерго РФ: снятие запрета на экспорт зимнего дизеля не планируется

Власти не планируют снимать запрет на экспорт зимнего дизеля из России, а возможность дальнейших ослаблений по поставкам летнего сейчас обсуждается, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. Его слова приводит ТАСС.

«О полном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов речи нет», — сказал глава Минэнерго.

В середине августа в ряде российских регионов заявили о дефиците для сельхозпроизводителей бензина и дизеля. Стоимость топлива на бирже стала ежедневно обновлять рекорды, за оптовыми ценами начали расти розничные. На фоне этого с 21 сентября власти ввели экспортные ограничения, объяснив их борьбой с подорожанием и дефицитом. После этого биржевые цены на соответствующую продукцию начали снижаться.

В начале октября запрет в части дизельного топлива смягчили, разрешив его доставку в морские порты трубопроводным транспортом, но только при условии, что на внутренний рынок идет не менее половины общего объема выпуска. А по мере насыщения российского рынка бензином речь зашла и о разрешении на вывоз Аи-92 и Аи-95. В конце прошлой недели российское правительство официально объявило о таком решении.