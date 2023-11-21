Зеленский заявил о готовности к переговорам с Трампом

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, уже отклонявшим приглашение

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию The Sun заявил, что готов встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом, который ранее отклонил предложение посетить Киев.

Зеленский подчеркнул, что если у Трампа есть план по урегулированию украинского конфликта, то он хотел бы с ним ознакомиться. «Если у него есть реальный план, пожалуйста, покажите нам», — заявил он.

При этом украинский лидер отметил, что Киев не считает мирным планом предложения, которые подразумевают территориальные уступки.

Ранее Трамп отверг приглашение приехать в украинскую столицу. По его словам, сейчас с украинскими властями взаимодействует нынешняя администрация Белого дома, поэтому его приезд мог бы спровоцировать конфликт интересов.

В то же время Украину в последние месяцы посещали некоторые кандидаты в президенты от Республиканской партии. С подобными предвыборными визитами в Киеве, в частности, побывали бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и бывший вице-президент США Майкл Пенс.