Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:29, 21 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Трампом

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, уже отклонявшим приглашение

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию The Sun заявил, что готов встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом, который ранее отклонил предложение посетить Киев.

Зеленский подчеркнул, что если у Трампа есть план по урегулированию украинского конфликта, то он хотел бы с ним ознакомиться. «Если у него есть реальный план, пожалуйста, покажите нам», — заявил он.

При этом украинский лидер отметил, что Киев не считает мирным планом предложения, которые подразумевают территориальные уступки.

Ранее Трамп отверг приглашение приехать в украинскую столицу. По его словам, сейчас с украинскими властями взаимодействует нынешняя администрация Белого дома, поэтому его приезд мог бы спровоцировать конфликт интересов.

В то же время Украину в последние месяцы посещали некоторые кандидаты в президенты от Республиканской партии. С подобными предвыборными визитами в Киеве, в частности, побывали бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и бывший вице-президент США Майкл Пенс.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл количество ракетных ударов за время спецоперации

      Шойгу рассказал о поставках БПЛА в Вооруженные силы России

      В России снизится число плательщиков одного налога

      В России подали в суд на крупный американский банк

      Шойгу сообщил о провале десантной операции ВСУ на херсонском направлении

      Назван наиболее вероятный сценарий конфликта России с НАТО

      Переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

      Шойгу анонсировал открытие центров военной подготовки студентов во всех регионах

      Шойгу сообщил о множестве сдающихся в плен украинских военных

      Шойгу рассказал о сдерживании сил НАТО российскими кораблями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости