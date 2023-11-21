Жирков рассказал о курении кальяна в сборной России
Бывший футболист Жирков рассказал, что брал кальян на сборы национальной команды
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал о курении кальяна. Его слова приводит «РБ Спорт».
Жирков поделился, что иногда брал кальян на сборы национальной команды, несмотря на запрет тренеров. «Кальян — плохо, конечно, для многих это как сигарета. Он вредит здоровью, но что-то одно вредное нужно себе позволять», — добавил спортсмен.
Жирков объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года. Его последним клубом были «Химки». Ранее он также выступал за «Зенит», ЦСКА, английский «Челси», «Анжи» и «Динамо».
В составе сборной России Жирков завоевал бронзу чемпионата Европы в 2008 году. Всего на счету защитника 105 матчей в составе национальной команды и два забитых мяча.