Ангарского маньяка решили проверить на причастность еще к 50 убийствам

Ангарского маньяка Попкова решили проверить на причастность еще к 50 убийствам

Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, решили проверить на причастность еще к 50 расправам. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру», знакомый с делом преступника.

Все эти преступления Попков мог совершать на территории Дальневосточного федерального округа — от Владивостока до Улан-Удэ. По словам корреспондента, маньяк признается в двух или трех новых преступлениях за раз, чтобы его на время расследования этапировали из колонии особого режима в СИЗО, где контроль за ним менее строгий. Такая у него тактика, пояснил он.

«Стоит отметить, что в Иркутске, где ангарский маньяк совершил большую часть своих преступлений, была создана постоянно действующая группа по расследованию серийных расправ, однако сейчас ее работа фактически заморожена», — рассказал корреспондент.

Государственный советник юстиции третьего класса генерал-майор Валерий Костарев, который, будучи следователем, выявил связь между несколькими расправами под Ангарском, заявил, что на счету Попкова может быть больше расправ, чем известно сейчас. При этом он подчеркнул, что доказать его причастность будет сложно, но можно.

Ранее в Иркутске суд приговорил Попкова еще к десяти годам колонии по новому делу. По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

