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16:06, 22 ноября 2023Бывший СССР

В России ответили на слова об отсутствии русскоязычных украинцев

Депутат Журова напомнила о Гоголе после слов Креминя о русскоязычных украинцах

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На украинском языке говорили только жители некоторых областей Украины, большинство населения использовало русский язык. Многие украинские писатели, представители культуры и искусства, ассоциирующиеся именно с этой страной, тоже говорили по-русски. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова в ответ на заявления об отсутствии русскоязычного населения на Украине.

«А Николай Гоголь тогда кто? А другие украинские писатели? А что с Крымом? Даже когда он был украинским, разве кто-то когда-то там говорил на украинском языке? Сегодня в Думу приезжали участники культурного проекта из Запорожья. Они говорили на чистейшем русском, даже без акцента, свойственного некоторым нашим регионам», — заметила депутат.

На украинском языке, по словам Журовой, всегда говорили только некоторые области страны, большинство привыкло изъясняться по-русски.

«[Руководство Украины] понимает, что язык — это как родовая связь. Те, кто работают с народом, тоже понимают, что если перерезать эту пуповину, будет легче убедить людей, что они не имеют никакого отношения к России. Но все равно останется много тех, кто по сути являются русскими. Им теперь будет непросто», — считает депутат.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь отверг существование понятия «русскоязычный украинец». По его словам, этот маркер был введен русской идеологией.

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