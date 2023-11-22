Эксперт раскрыла способ использования скалки в домашних тренировках

Эксперт Меркулова заявила, что скалка может заменить ролл в домашних тренировках

Кандидат педагогических наук и доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Меркулова раскрыла способы использования предметов быта в домашних тренировках. Ее слова приводит Life.

Меркулова заявила, что скалка и полотенце могут заменить специальный ролл. «После интенсивных тренировок, длительных физических нагрузок наблюдается напряжение в мышцах, снять его поможет "прокатывание" проблемных зон», — отметила она.

Также Меркулова предложила использовать в тренировках стул — он может стать опорой для приседаний или обратных отжиманий. Альтернативой гантелям эксперт назвала две пластиковые бутылки по пол-литра с песком или водой.

Кроме того, Меркулова посоветовала заменить специальные глайдинг-диски пластиковыми тарелками и использовать их для скольжения по полу руками или ногами. «Такая тренировка помогает развивать чувство баланса и положения тела в пространстве: вам приходится по всей амплитуде движения контролировать неустойчивую, скользкую поверхность, подключая мышцы-стабилизаторы», — пояснила она.

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