Российский сенатор вызвался проработать предложение о государственной идеологии

Сенатор Ковитиди вызвалась проработать предложение о госидеологии

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что готова помочь проработать идеологию для Конституции страны. Об этом член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Ковитиди поддержала идею Бастрыкина

«Полностью поддерживаю заявление Александра Ивановича Бастрыкина о необходимости продолжения работы над Конституцией в части отражения в ней важнейшей государственной составляющей — идеологии. Еще в 2016 году мной был поднят вопрос о необходимости формирования единой национальной идеологии — идеологии национального единства России, которая бы отвечала целям духовного возрождения и памяти об исторических событиях, сыгравших важную роль в установлении нравственности, понятия долга и чести перед Родиной, а также была бы воплощением единой воли народа», — сказала она.

Со своей стороны, будучи сенатором Российской Федерации, представителем Республики Крым, предлагаю свое участие, реальное соработничество в разработке идей национального единства России Ольга Ковитиди российский сенатор

Парламентарий считает, что идеология должна быть основана на исторической памяти, культуре и традициях России.

«Мы должны использовать все самое лучшее для укрепления страны, не применять опыт перегибов и злоупотреблений. Уверена, что сегодня как никогда ранее нам необходимы единство и сплоченность. Фундаментом российского государства является именно национальное единство, опирающееся на единство идеалов и ценностей, преемственность социокультурных и исторических ценностей, социальную справедливость, патриотизм, любовь к Родине, русскому языку и традиционным лингвокультурным ценностям, веру, духовность, мораль и традиции нашего народа», — заключила сенатор.

Предложение Бастрыкина назвали его личным мнением

22 ноября председатель СКР Александр Бастрыкин призвал прописать в главном государственном документе идеологию. По его словам, работу над ним надо продолжить.

Согласно российской Конституции, никакая идеология не может быть закреплена в качестве государственной. Это прописано в первой главе, которую возможно поменять только при принятии новой Конституции на всенародном референдуме. Об этом напомнил сенатор Андрей Клишас, который был одним из соавторов поправок в 2020 году. Он добавил, что в России признается «идеологическое многообразие».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что президент России Владимир Путин не принимал никаких решений на этот счет. Он также отметил, что в Кремле нет выработанной позиции по вопросу идеологии. Представитель главы государства добавил, что слова Бастрыкина — это его личное мнение.