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13:06, 22 ноября 2023Спорт

Массовая драка произошла перед матчем Аргентины и Бразилии. Полиция избивала фанатов, а Месси увел команду с поля

Победный матч сборной Аргентины против Бразилии начался с массовой драки фанатов

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Массовая драка произошла на трибунах перед матчем сборных Аргентины и Бразилии в рамках отбора на чемпионат мира-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Перед началом встречи бразильские фанаты освистали гимн Аргентины, в результате чего на трибунах началась потасовка. Во время драки болельщики бросали друг в друга креслами.

Спустя некоторое время к конфликту подключилась полиция. Правоохранители, пытаясь прекратить драку, избивали фанатов дубинками. Нескольким болельщикам разбили головы, их пришлось госпитализировать, часть зрителей была задержана. Сообщается о двоих серьезно пострадавших фанатах, их унесли с трибун на носилках, десятки получили менее тяжелые травмы.

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Месси увел команду с поля до урегулирования конфликта

Игроки сборной Аргентины сначала наблюдали за происходящим с поля. Футболисты обеих команд обращались к фанатам и просили их прекратить беспорядки. Голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес подбежал к трибунам и попытался отобрать дубинку у сотрудника полиции, однако его остановили охрана стадиона и партнеры по сборной.

Спустя некоторое время капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял решение увести команду с поля. Позднее он раскритиковал действия полиции и назвал произошедшее репрессиями.

На трибунах находились близкие футболистов, мы волновались. Важность игры была второстепенной, и мы пошли в раздевалку, чтобы все успокоилось

Лионель Мессикапитан сборной Аргентины

Перед матчем Месси вступил в перепалку с бразильцем Родриго

Когда сборная Аргентины вернулась из раздевалки, еще один конфликт произошел на поле. Перед началом матча Месси и его партнер по команде Родриго де Пауль подошли к бразильцу Родриго. Между футболистами случилась словесная перепалка, Месси схватил соперника за шею.

Фото: Buda Mendes / Getty Images

Как сообщает TyC Sports в соцсети X, Родриго назвал ушедших с поля аргентинцев трусами. «Мы чемпионы мира, какие же мы трусы? Следи за языком», — ответил ему Месси.

Встреча в Рио-де-Жанейро, которая началась с получасовой задержкой, завершилась победой аргентинцев

Действующие чемпионы мира выиграли со счетом 1:0. Единственный гол на счету защитника Николаса Отаменди.

Сборная Аргентины с 15 очками сохраняет первое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной зоны. Бразилия имеет в активе семь очков и располагается на шестой строке.

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