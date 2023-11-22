Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо-мол.
Завтра
00:00 (Мск)
Крылья Советов-мол.
Россия - МФЛ|18-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:12, 22 ноября 2023Спорт

Месси раскритиковал действия полиции во время драки фанатов на матче отбора ЧМ

Месси осудил полицию за избиение фанатов на матче отбора ЧМ-2026 против Бразилии

Фото: Sergio Moraes / Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал действия полиции во время драки фанатов на матче отбора чемпионата мира-2026 против Бразилии. Его слова приводит AS.

«На трибунах находились близкие игроков, мы волновались. Важность игры была второстепенной, и мы пошли в раздевалку, чтобы все успокоилось», — поделился футболист. Месси осудил полицию за избиение фанатов и отметил, что в Бразилии не впервые применяются «репрессии против народа».

В ночь на 22 ноября перед началом матча сборной Аргентины против Бразилии (1:0) на трибунах произошла массовая драка. Разнимая ее, полиция применяла дубинки и задерживала болельщиков.

На время конфликта Месси увел аргентинскую сборную с поля. Встреча началась с задержкой после нормализации обстановки на трибунах.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Долго их выкуривали» Раненый российский офицер подбил танк из гранатомета в бою с «Азовом»

      Ирина Шейк снялась в откровенном костюме для Zara

      Одна страна Азии захотела запустить прямые рейсы в Россию

      Российский мэр обматерил подчиненных за нерасторопность после урагана

      Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

      Новый президент Аргентины предупредил о гиперинфляции

      Россиянам посоветовали простой способ профилактики инсульта

      В России оценили влияние на рынок электроники запланированного утильсбора

      Оценена возможность усиления сокращения нефтедобычи ОПЕК+

      Си Цзиньпин примет в Пекине Володина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости