Месси раскритиковал действия полиции во время драки фанатов на матче отбора ЧМ

Месси осудил полицию за избиение фанатов на матче отбора ЧМ-2026 против Бразилии

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал действия полиции во время драки фанатов на матче отбора чемпионата мира-2026 против Бразилии. Его слова приводит AS.

«На трибунах находились близкие игроков, мы волновались. Важность игры была второстепенной, и мы пошли в раздевалку, чтобы все успокоилось», — поделился футболист. Месси осудил полицию за избиение фанатов и отметил, что в Бразилии не впервые применяются «репрессии против народа».

В ночь на 22 ноября перед началом матча сборной Аргентины против Бразилии (1:0) на трибунах произошла массовая драка. Разнимая ее, полиция применяла дубинки и задерживала болельщиков.

На время конфликта Месси увел аргентинскую сборную с поля. Встреча началась с задержкой после нормализации обстановки на трибунах.