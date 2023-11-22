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19:40, 22 ноября 2023Экономика

Мятежный основатель Alibaba передумал продавать подешевевшие акции

Основатель Alibaba Джек Ма решил не продавать подешевевшие на 10 процентов акции

Фото: Charles Platiau / Reuters

Основатель Alibaba Group Джек Ма отказался от планов по продаже 10 миллионов акций компании на сумму более 870 миллионов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние документы компании. Это произошло после того, как ценные бумаги подешевели на 10 процентов.

Как отметила директор по персоналу компании Джейн Цзянь, ни одна акция Alibaba не была продана, поскольку их стоимость не достигла того уровня, на который рассчитывал Ма. По ее словам, он принял решение продолжить держать свою долю в Alibaba. «Текущая цена Alibaba значительно ниже ее реальной стоимости», — констатировала она. Миллиардер рассчитывает на то, что стоимость бизнеса Alibaba вырастет, добавила Цзянь.

Семейному офису Ма нужны были средства для инвестирования в сельскохозяйственные предприятия и благотворительные организации в Китае и других странах. Ранее стало известно, что одна из инвесткомпаний Ма владеет десятью процентами акций стартапа с уклоном в рыболовство и сельское хозяйство под названием 1.8 Meters Marine Technology. Компания была зарегистрирована 20 июля в родном для него городе Ханчжоу.

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О том, что Ма планировал продать акции 21 ноября, было известно заранее. Информация об этом содержалась в документах для Комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC) США, а раскрытие информации совпало с выходом отчетности Alibaba за второй квартал — на прошлой неделе. В итоге акции техногиганта на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнули. На торгах 16 ноября в моменте они опускались более чем на 10 процентов, торги тогда закрылись на уровне 79,11 доллара за акцию. Из-за этого падения Alibaba потеряла 22 миллиарда долларов капитализации за день. Это оказалось самым сильным падением более чем за год.

На премаркете 22 ноября акции Alibaba Group стоят 79,44 доллара, рыночная стоимость компании оценивается в 201 миллиард долларов.

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      Дмитрий Воронин
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