Путин поддержал резолюцию о гуманитарных паузах в Газе

Путин поддержал резолюцию СБ ООН о гуманитарных паузах в секторе Газа

Президент России Владимир Путин поддержал резолюцию Совета безопасности (СБ) ООН о гуманитарных паузах в секторе Газа. Об этом он заявил на внеочередной встрече лидеров стран БРИКС, трансляция велась на Youtube-канале «Комсомольской правды».

«И хотя эта резолюция содержит лишь призыв к установлению гуманитарных пауз, а не полноценное прекращение огня, сам факт ее утверждения считаем шагом в правильном направлении», — заявил он. Глава государства также отметил, что гуманитарные паузы необходимы для освобождения заложников и эвакуации мирного населения из сектора Газа.

Ранее СБ ООН принял резолюцию Мальты, акцентированную на проблеме защиты детей в секторе Газа. За резолюцию проголосовали 12 стран, три воздержались, в том числе Россия. При этом Совбез отказался принять российскую поправку о призыве к немедленному перемирию в Газе.