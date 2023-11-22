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11:15, 22 ноября 2023Забота о себе

Россиянам посоветовали простой способ профилактики инсульта

Реабилитолог Мавричев призвал разминать шею для профилактики инсульта

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Для профилактики инсульта необходимо разминать шею, призвал реабилитолог Николай Мавричев. Простой способ предотвратить развитие смертельно опасного заболевания врач посоветовал россиянам в комментарии для издания «Газета.Ru».

При напряжении мышц в шее снижается кровоток, из-за чего мозгу не хватает кислорода и его ткани начинают отмирать, объяснил реабилитолог. В результате, по его словам, у человека нарушается речь и способность нормально двигаться.

Снижение функции кишечника, почек, стресс, курение, переохлаждение, нервы, — все это тоже ведет к перенапряжению сосудов и может вызвать инсульт

Николай Мавричевреабилитолог
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Один из действенных способов профилактики инсульта — разминка шеи, продолжил реабилитолог. Он объяснил, что питающие мозг вены расположены спереди и сзади шеи. Эти места и нужно проминать. Также необходимо делать самомассаж шеи, чтобы снимать напряжение и восстанавливать кровоток, добавил Мавричев.

Напоследок он отметил, что необходимо заботиться о здоровье ЖКТ, очищать организм от токсинов, а также полноценно отдыхать, чтобы снижать воздействие стресса.

Ранее реабилитолог Владимир Бондаренко назвал способы предотвратить появление боли в пояснице. Первым делом он посоветовал следить за осанкой.

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      Алиса Дмитриева
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