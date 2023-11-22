Россиянам посоветовали простой способ профилактики инсульта

Реабилитолог Мавричев призвал разминать шею для профилактики инсульта

Для профилактики инсульта необходимо разминать шею, призвал реабилитолог Николай Мавричев. Простой способ предотвратить развитие смертельно опасного заболевания врач посоветовал россиянам в комментарии для издания «Газета.Ru».

При напряжении мышц в шее снижается кровоток, из-за чего мозгу не хватает кислорода и его ткани начинают отмирать, объяснил реабилитолог. В результате, по его словам, у человека нарушается речь и способность нормально двигаться.

Снижение функции кишечника, почек, стресс, курение, переохлаждение, нервы, — все это тоже ведет к перенапряжению сосудов и может вызвать инсульт

Николай Мавричев реабилитолог

Один из действенных способов профилактики инсульта — разминка шеи, продолжил реабилитолог. Он объяснил, что питающие мозг вены расположены спереди и сзади шеи. Эти места и нужно проминать. Также необходимо делать самомассаж шеи, чтобы снимать напряжение и восстанавливать кровоток, добавил Мавричев.

Напоследок он отметил, что необходимо заботиться о здоровье ЖКТ, очищать организм от токсинов, а также полноценно отдыхать, чтобы снижать воздействие стресса.

Ранее реабилитолог Владимир Бондаренко назвал способы предотвратить появление боли в пояснице. Первым делом он посоветовал следить за осанкой.