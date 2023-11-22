Россиянам раскрыли причины возможного отказа банка возвращать деньги со вклада

Юрист Гусятников: банк откажет в выдаче денег со вкладов из-за ареста счетов

Банки могут отказать клиентам в выдаче денег со вкладов по трем главным причинам — из-за ареста счетов, попыток снять средства по недействительному паспорту и подозрений в отмывании денег. Об этом заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Его слова приводит «Прайм».

В первом случае (при аресте счетов) деньги с депозита банки могут не отдавать до тех пор, пока клиент не решит вопрос по взысканию долгов с Федеральной службой судебных приставов (ФСПП). Сотрудники ФСПП имеют право налагать арест на любые банковские счета гражданина, включая вклады. Если же финансовая организация откажется исполнять решение суда, она нарушит закон, уточнил Гусятников.

Он также напомнил россиянам о необходимости менять паспорт по достижении 20 и 45 лет. Если этого не сделать вовремя, документ будет считаться недействительным. Попытки снять деньги при таком раскладе окажутся неудачными. Однако после замены паспорта финансовая организация обязана выдать клиенту требуемые денежные средства со вклада, пояснил юрист.

В третьем случае (при подозрении в отмывании денег) банк может не выдать клиенту деньги со вклада до тех пор, пока он не подтвердит законность их получения. При этом обязательной проверке подлежит сумма более 600 тысяч рублей. Подтвердить доходы можно различными способами, включая предоставление справки 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости и другие договоры, подтверждающие, что деньги были получены законным путем, заключил Гусятников.

Ранее издание РБК со ссылкой на обновленную статистику Центробанка (ЦБ) сообщило, что по итогам октября 2023 года объем наличных денег, присутствующих в обращении у россиян, уменьшился на 150,7 миллиарда рублей. В начале четвертого квартала россияне стали возвращать наличность в банки в 5,4 раза чаще, чем в сентябре, а объем депозитов физлиц в банках увеличился на 1,76 триллиона рублей. Эксперты связали подобную динамику в том числе с увеличением ставок по вкладам.