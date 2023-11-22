Российская синхронистка оценила готовность ехать на ОИ под нейтральным флагом

Синхронистка Влада Чигирева заявила, что поехала бы на ОИ под нейтральным флагом

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева оценила готовность ехать на Олимпиаду 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Об этом сообщает Metaratings.

По словам спортсменки, она готова отправиться на соревнования как под российским флагом, так и под нейтральным. «Сейчас меня смущают условия, которые ставят для участия. Наш вид спорта уже исключили, потому что могут ехать только спортсмены индивидуальных программ, а у нас даже дуэт не является индивидуальным видом», — добавила Чигирева.

В сентябре глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что без флага и гимна россиянам не стоит участвовать в Олимпийских играх. «И моя позиция не поменяется», — подчеркнула она.

Чигирева стала олимпийской чемпионкой в группе на Играх 2016 и 2020 годов. Она также является 11-кратной чемпионкой мира.