Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
5:2
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
17:56, 22 ноября 2023Спорт

Российская синхронистка оценила готовность ехать на ОИ под нейтральным флагом

Синхронистка Влада Чигирева заявила, что поехала бы на ОИ под нейтральным флагом

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева оценила готовность ехать на Олимпиаду 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Об этом сообщает Metaratings.

По словам спортсменки, она готова отправиться на соревнования как под российским флагом, так и под нейтральным. «Сейчас меня смущают условия, которые ставят для участия. Наш вид спорта уже исключили, потому что могут ехать только спортсмены индивидуальных программ, а у нас даже дуэт не является индивидуальным видом», — добавила Чигирева.

В сентябре глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что без флага и гимна россиянам не стоит участвовать в Олимпийских играх. «И моя позиция не поменяется», — подчеркнула она.

Чигирева стала олимпийской чемпионкой в группе на Играх 2016 и 2020 годов. Она также является 11-кратной чемпионкой мира.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин выступил на международном форуме G20. Что он сказал о СВО и переговорах с Украиной?

      Вора в законе Важу Кутаисского вместе с сообщниками задержали в США

      В Германии рассказали о новой военной помощи Украине

      Первый и последний вице-президент России перечислил три рефлекса россиян

      Посредники передали Израилю список заложников

      «Было бы глупо не уничтожить ее» Российский военный описал дуэль с женщиной-снайпером ВСУ

      Самойлова показала тело после перерыва в тренировках

      В России сравнили подорожание презервативов и гречки

      Трое мужчин в Испании опоили, похитили и изнасиловали туристку в поле

      Мигранты на детских велосипедах запросили убежище в Финляндии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости