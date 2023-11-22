Российские автодилеры подали в суд на крупный французский концерн

РоАД: автодилеры РТДС и «БН-моторс» подали иски в суд против Renault

Российские дилерские холдинги РТДС и «БН-моторс» подали иски в арбитражные суды против крупного французского концерна Renault после его ухода с отечественного рынка весной 2022 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД).

Общая сумма требований по трем исковым заявлениям оценивается в 760 миллионов рублей. Исковое заявление от РТДС на 534 миллиона рублей было подано в Арбитражный суд Москвы 25 октября 2023 года. Предварительное заседание по делу пройдет 27 ноября. Владелец РТДС Андрей Петренко уточнил, что сумма требований рассчитывалась по методике Renault (около 150 миллионов рублей на дилерский центр). В общей сложности у российской компании было четыре салона французской марки.

В свою очередь, председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин сообщил, что дилер подал два иска к Renault в Арбитражный суд Калужской области, где было зарегистрировано юридическое лицо. Заседание по этому делу должно пройти 28 мая 2024 года. Сумма требований по двум искам составляет 228 миллионов рублей. В «БН-моторс» хотят создать прецедент, чтобы и другие дилерские центры смогли в дальнейшем подать иски против Renault. «Есть еще как минимум 10 дилеров, которые хотят подать иски к Renault», — заключил Подщеколдин.

К моменту ухода Renault из России французскую марку в стране представляли 152 дилера. Российские активы компании перешли в собственность государства, при этом Renault получила опцион на обратный выкуп своей доли в «АвтоВАЗе» в течение пяти-шести лет.

В первой половине мая 2023 года российские автодилеры потребовали от Renault возмещения ущерба, связанного с уходом бренда из страны. Общая сумма претензий на тот момент оценивалась в 8,5 миллиарда рублей. С французским концерном установили контакт по этому вопросу через юридическую фирму «Делькредере», однако затем автоконцерн перестал выходить на связь, заключили в РТДС.