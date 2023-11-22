Стало известно о любви украинца Усика к российскому занятию

Британский боксер Чисора заявил, что украинец Александр Усик любит русскую баню

Британский боксер Дерек Чисора рассказал, что он и украинец Александр Усик любят русскую баню. Об этом стало известно в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Мы виделись с Усиком днем. Мы с ним любим русскую баню», — заявил спортсмен. Он добавил, что на днях они вместе провели время за этим занятием.

8 ноября Усик назвал главный пример для подражания в жизни. Спортсмен рассказал, что в детстве стремился быть похожим на своего отца.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.