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07:53, 22 ноября 2023Спорт

Стало известно о любви украинца Усика к российскому занятию

Британский боксер Чисора заявил, что украинец Александр Усик любит русскую баню

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер Дерек Чисора рассказал, что он и украинец Александр Усик любят русскую баню. Об этом стало известно в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Мы виделись с Усиком днем. Мы с ним любим русскую баню», — заявил спортсмен. Он добавил, что на днях они вместе провели время за этим занятием.

8 ноября Усик назвал главный пример для подражания в жизни. Спортсмен рассказал, что в детстве стремился быть похожим на своего отца.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

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      Андрей Стрельцов
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