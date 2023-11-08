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20:07, 8 ноября 2023Спорт

Усик назвал главный пример для подражания

Украинский боксер Усик заявил, что примером для подражания был его отец
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Krzysztof Cwik / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Украинский боксер Александр Усик назвал главный пример для подражания в жизни. Его слова приводит Reuters.

Спортсмен рассказал, что в детстве стремился быть похожим на своего отца. «Первым человеком, поведение которого я копировал, был мой покойный отец. Он сказал мне, что я смогу добиться своих целей», — заявил украинец.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Спортсмен должен провести поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Изначально бой был запланирован на декабрь 2023 года, однако промоутер британца Фрэнк Уоррен заявил, что бой с Усиком перенесут, потому что Фьюри не будет готов выйти на ринг. 28 октября Фьюри оказался сильнее бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсиса Нганну в бою по правилам бокса.

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      Анастасия Борисова
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