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23:17, 22 ноября 2023Спорт

Суд снова встал на сторону Роналду в деле об изнасиловании

Daily Mail: суд снова встал на сторону Криштиану Роналду в деле об изнасиловании

Фото: Gustavo Bom / Global Look Press

Апелляционный суд США снова встал на сторону португальского нападающего «Ан-Насра» Криштиану Роналду в деле о сексуальном насилии. Об этом сообщает Daily Mail.

Юристы американки Кэтрин Майорги просили суд возобновить иск, который был впервые подан в 2018 году. Им в этом было отказано. По словам судьи Джонни Роулинсона, прекращение дела было обоснованным.

В 2022 году иск против Роналду был отклонен из-за того, что адвокат потерпевшей Лесли Марк Стовалл использовал украденные конфиденциальные документы.

В сентябре 2018 года американка обвинила португальского нападающего в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Майорга утверждала, что футболист выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду обвинения отверг.

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      Алексей Гусев
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