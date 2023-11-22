В Канаде заявили о планах усилить военное присутствие в Европе

Канада потратит 1,9 млрд долларов на усиление военного присутствия в Европе

Канада планирует потратить 2 миллиарда 625 миллионов канадских долларов (1,9 миллиарда долларов США) на увеличение военного присутствия в Европе в 2023-2029 годах. Об этом говорится в опубликованном проекте бюджета страны, пишет РИА Новости.

Согласно указанным в документе данным, в 2023-2024 финансовом году на эти цели заложено 417 миллионов канадских долларов (304,4 миллиона долларов США), в 2024-2025-м — 802 миллиона канадских долларов (585,4 миллиона долларов США), а в 2025-2026-м — 872 миллиона (636,4 миллиона).

Как указывается, в течение последующих трех лет Канада планирует тратить на усиление военного присутствия в Центральной и Восточной Европе, включая Латвию, по 178 миллионов канадских долларов (129,9 миллиона долларов США).

Ранее сообщалось, что Норвегия сохранит свое военное присутствие в Литве в составе контингента НАТО. В кабмине объяснили, что гарнизон из 150 военнослужащих останется на территории прибалтийской республики как минимум до 2024 года в рамках программы Расширенного передового присутствия НАТО.

В июле текущего года глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце и министр обороны Канады Анита Ананд подписали соглашение, которое позволит увеличить численность канадских военных на латвийской территории для создания боеспособной бригады.