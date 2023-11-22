Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:23, 22 ноября 2023Мир

В Канаде заявили о планах усилить военное присутствие в Европе

Канада потратит 1,9 млрд долларов на усиление военного присутствия в Европе

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Канада планирует потратить 2 миллиарда 625 миллионов канадских долларов (1,9 миллиарда долларов США) на увеличение военного присутствия в Европе в 2023-2029 годах. Об этом говорится в опубликованном проекте бюджета страны, пишет РИА Новости.

Согласно указанным в документе данным, в 2023-2024 финансовом году на эти цели заложено 417 миллионов канадских долларов (304,4 миллиона долларов США), в 2024-2025-м — 802 миллиона канадских долларов (585,4 миллиона долларов США), а в 2025-2026-м — 872 миллиона (636,4 миллиона).

Как указывается, в течение последующих трех лет Канада планирует тратить на усиление военного присутствия в Центральной и Восточной Европе, включая Латвию, по 178 миллионов канадских долларов (129,9 миллиона долларов США).

Ранее сообщалось, что Норвегия сохранит свое военное присутствие в Литве в составе контингента НАТО. В кабмине объяснили, что гарнизон из 150 военнослужащих останется на территории прибалтийской республики как минимум до 2024 года в рамках программы Расширенного передового присутствия НАТО.

В июле текущего года глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце и министр обороны Канады Анита Ананд подписали соглашение, которое позволит увеличить численность канадских военных на латвийской территории для создания боеспособной бригады.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российская актриса Полина Меньших погибла в ДНР при обстреле ВСУ. Что известно об обстоятельствах ее смерти?

      Лоза призвал дать Пугачевой спокойно дожить свой век

      Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план

      Во Франции высмеяли слова Макрона о партнерстве России и Северной Кореи

      Стало известно о сотнях беженцев в Мурманской области на границе с Финляндией

      Сжегшего российский паспорт певца Шарлота в аэропорту встретил наряд полиции

      Новая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла на родину

      Стало известно о надеждах ВСУ на скорое завершение операции в Газе

      В Канаде заявили о планах усилить военное присутствие в Европе

      Зеленскому предрекли исключение из переговоров по конфликту на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости