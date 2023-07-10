Канада и Латвия подписали соглашение о создании боеспособной бригады

Главы Минобороны Канады и Латвии подписали соглашение о создании боеспособной бригады

Глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце и министр обороны Канады Анита Ананд подписали соглашение, которое позволит увеличить численность канадских военных на латвийской территории для создания боеспособной бригады. Об этом сообщает ТАСС.

«Канада взяла на себя обязательства возглавить батальон в Латвии. За пять лет под вашим руководством, координацией был создан батальон, где солдаты из десяти разных стран работают вместе», — сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

По его словам, несколько лет назад было решено, что восточный фланг нужно укрепить, а батальоны должны создать в Литве, Латвии и Эстонии. Годом ранее в ходе саммита НАТО в Мадриде представители стран приняли решение о необходимости усиления батальона до боеспособной бригады, напомнил Кариньш.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Великобритания, Канада и Германия совместно с государствами Прибалтики проведут масштабные военные учения на их территории. Как он утверждал, это решение было принято после встречи министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии с коллегами из Лондона, Берлина и Оттавы.