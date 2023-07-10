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16:41, 10 июля 2023Мир

Норвегия захотела сохранить свое военное присутствие в Литве в составе НАТО

Reuters: Норвегия сохранит свое военное присутствие в Литве в составе контингента НАТО

Фото: Lise Aserud / NTB / Reuters

Норвегия сохранит свое военное присутствие в Литве в составе контингента НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в норвежском правительстве.

В кабмине отметили, что гарнизон из 150 военнослужащих останется на территории прибалтийской республики как минимум до 2024 года в рамках программы Расширенного передового присутствия НАТО.

Ранее глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце и министр обороны Канады Анита Ананд подписали соглашение, которое позволит увеличить численность канадских военных на латвийской территории для создания боеспособной бригады.

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    Глеб Бажуткин
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