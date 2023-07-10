Норвегия захотела сохранить свое военное присутствие в Литве в составе НАТО

Reuters: Норвегия сохранит свое военное присутствие в Литве в составе контингента НАТО

Норвегия сохранит свое военное присутствие в Литве в составе контингента НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в норвежском правительстве.

В кабмине отметили, что гарнизон из 150 военнослужащих останется на территории прибалтийской республики как минимум до 2024 года в рамках программы Расширенного передового присутствия НАТО.

Ранее глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце и министр обороны Канады Анита Ананд подписали соглашение, которое позволит увеличить численность канадских военных на латвийской территории для создания боеспособной бригады.