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11:43, 22 ноября 2023Бывший СССР

В Казахстане высказались об изменениях в составе ОДКБ

МИД Казахстана заявил, что не ожидает изменений в составе ОДКБ

Фото: Владислав Ногай / РИА Новости

Ни одно государство не обращалось в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с заявлением о прекращении членства, заявил первый замминистра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

«Поэтому мы не ожидаем на сегодня каких-либо изменений в составе ОДКБ. Всегда лучше быть внутри такой организации, чем вне ее», — сказал Умаров.

Также он отметил, что Казахстан стоял у истоков создания ОДКБ. «Мы считаем, что она работает на наши интересы», — добавил дипломат.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной организацией». Он сказал, что тогда республика должна будет сама решать вопросы безопасности.

Также сообщалось, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян не поедет в Минск на мероприятие в рамках ОДКБ. При этом Пашинян отметил, что Армения, отказываясь от участия в мероприятиях ОДКБ, не занимается подготовкой к выходу из объединения.

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      Анастасия Яланская
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