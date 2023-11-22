Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо-мол.
Завтра
00:00 (Мск)
Крылья Советов-мол.
Россия - МФЛ|18-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:31, 22 ноября 2023Спорт

В «Миннесоте» обвинили Капризова в поражениях команды

Российского форварда Кирилла Капризова обвинили в поражениях «Миннесоты»

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» в поражениях команды нашли вину российского форварда Кирилла Капризова. Об этом рассказал журналист Крис Джонстон TSN.

Джонстон заявил, что в неудачах виноват не главный тренер Дин Эвасон, а лидеры команды, в том числе Капризов. Отмечается, что в текущем сезоне Капризов забросил только пять шайб в 17 матчах. В команде ожидают, что достичь успеха получится усилиями спортсменов и без изменений в руководящем составе.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что игра Капризова и Мэтта Болди вызывает беспокойство. Он подчеркнул, что оба хоккеиста испытывают проблемы с уверенностью.

«Миннесота» набрала 14 очков в 17 встречах и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. Команда проиграла пять последних матчей подряд.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Самый страшный маньяк в истории России получил четвертый срок. Что известно о новых преступлениях Михаила Попкова?

      Бастрыкину процитировали Конституцию после предложения ее переписать

      В ООН оценили стоимость восстановления Украины

      Сделку по продаже Forbes отменили из-за зятя бывшего главы Дагестана

      Второго по величине застройщика Китая захотели спасать за счет государства

      Егор Крид назвал причины нежелания ходить на свидания

      Лана Дель Рей снялась в нижнем белье для обложки журнала

      В Кремле ответили на вопрос о военном сотрудничестве с Ираном

      Силовик получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в российском регионе

      Минобороны показало загрузку баллистической ракеты в пусковую шахту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости