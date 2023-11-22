В «Миннесоте» обвинили Капризова в поражениях команды

Российского форварда Кирилла Капризова обвинили в поражениях «Миннесоты»

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» в поражениях команды нашли вину российского форварда Кирилла Капризова. Об этом рассказал журналист Крис Джонстон TSN.

Джонстон заявил, что в неудачах виноват не главный тренер Дин Эвасон, а лидеры команды, в том числе Капризов. Отмечается, что в текущем сезоне Капризов забросил только пять шайб в 17 матчах. В команде ожидают, что достичь успеха получится усилиями спортсменов и без изменений в руководящем составе.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что игра Капризова и Мэтта Болди вызывает беспокойство. Он подчеркнул, что оба хоккеиста испытывают проблемы с уверенностью.

«Миннесота» набрала 14 очков в 17 встречах и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. Команда проиграла пять последних матчей подряд.