В «Миннесоте» обеспокоились уровнем игры Капризова

Генменеджер «Миннесоты» Герин заявил, что игра Капризова вызывает беспокойство

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин оценил уровень игры российского нападающего Кирилла Капризова. Его слова приводит The Athletic.

Герин заявил, что игра Капризова и Мэтта Болди вызывает беспокойство. Он отметил, что оба хоккеиста испытывают проблемы с уверенностью. «А это очень непросто. Порой это тяжелее, чем пережить травму. Мы просто должны продолжать поддерживать их и пытаться направлять их в верном направлении», — подчеркнул Герин.

В текущем сезоне Капризов провел в НХЛ 17 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Ранее Daily Faceoff включил россиянина в список претендентов на «Морис Ришар Трофи» — награду, ежегодно вручаемую лучшему снайперу регулярного чемпионата лиги.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.