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11:27, 20 ноября 2023Спорт

В «Миннесоте» обеспокоились уровнем игры Капризова

Генменеджер «Миннесоты» Герин заявил, что игра Капризова вызывает беспокойство

Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин оценил уровень игры российского нападающего Кирилла Капризова. Его слова приводит The Athletic.

Герин заявил, что игра Капризова и Мэтта Болди вызывает беспокойство. Он отметил, что оба хоккеиста испытывают проблемы с уверенностью. «А это очень непросто. Порой это тяжелее, чем пережить травму. Мы просто должны продолжать поддерживать их и пытаться направлять их в верном направлении», — подчеркнул Герин.

В текущем сезоне Капризов провел в НХЛ 17 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Ранее Daily Faceoff включил россиянина в список претендентов на «Морис Ришар Трофи» — награду, ежегодно вручаемую лучшему снайперу регулярного чемпионата лиги.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.

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      Дарья Коршунова
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