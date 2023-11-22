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17:41, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

Вован и Лексус выложили фрагмент пранка с задержанным в Пулково певцом Шарлотом

Певец Шарлот проскандировал слова гимна Украины во время пранка Вована и Лексуса

Кадр: Telegram-канал «Вован и Лексус»

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали фрагмент пранка с певцом Эдуардом Шарлотом, задержанным 22 ноября в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Видео они выложили в своем Telegram-канале.

Пранкеры позвонили певцу якобы от лица президента Украины Владимира Зеленского, которого изобразил загримированный блогер Макс Комикадзе (настоящее имя — Вусал Филимонов).

Сначала пранкеры уточнили у Шарлота, готов ли он принести присягу Украине, на что певец ответил утвердительно. Через некоторое время Шарлот проскандировал слова украинского гимна.

«У нас на Украине, чтобы вы знали, есть такая традиция: кто не скачет, тот москаль (...) Вы можете привстать и на месте [попрыгать]?» — попросил певца переодетый в Зеленского блогер. Шарлот выполнил его просьбу.

22 ноября стало известно, что Шарлота задержали в аэропорту Пулково. Позднее сообщалось, что певцу грозит арест на 15 суток. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

В июне Шарлот выложил видео, на котором он сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России, и решил уехать в Киев.

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      Мария Большакова
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