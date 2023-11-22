Жирков заявил о ненужных в Европе российских футболистах

Юрий Жирков заявил, что в Европе нет большого спроса на российских футболистов

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков оценил отъезд отечественных футболистов в Европу. Его слова приводит ТАСС.

Жирков заявил, что в Европе нет большого спроса на российских футболистов. «Если у игроков будут появляться стопроцентные предложения, то можно попробовать. Но так, чтобы все футболисты взяли и уехали... Многие там в принципе и не нужны», — отметил он.

21 ноября схожее мнение высказал бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Динияр Билялетдинов. Он призвал спортсменов развивать карьеру в России и зарабатывать репутацию для страны.

На данный момент в европейских чемпионатах играет несколько российских футболистов. Среди наиболее известных — Александр Головин, представляющий «Монако», Алексей Миранчук, выступающий в итальянской «Аталанте», Далер Кузяев — во французском «Гавре», Арсен Захарян — в испанском «Реале Сосьедад». Александр Кокорин из итальянской «Фиорентины» находится в аренде в кипрском «Арисе».