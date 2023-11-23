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15:11, 23 ноября 2023Наука и техника

«Адмирал Головко» вернулся на верфь для ревизии после испытаний

ТАСС: фрегат «Адмирал Головко» вернулся на верфь для ревизии после госиспытаний
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Построенный на «Северной верфи» фрегат с управляемым ракетным вооружением «Адмирал Головко» проекта 22350 вернулся на Балтику для ревизии после завершения государственных испытаний. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Фрегат "Адмирал Головко" штатно отработал пуски основным ракетным оружием в ходе государственных испытаний на севере России и возвращается для ревизии перед передачей ВМФ на "Северную верфь"», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что ранее в сети появились снимки, свидетельствующие о проходе фрегатом Датских проливов.

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Официального подтверждения этой информации нет.

В сентябре генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов сообщил, что «Адмирал Головко» планируют передать Военно-морскому флоту России в 2023 году. Корабль получил универсальный стрельбовый комплекс 3С14, позволяющий хранить и запускать ракеты «Оникс», «Калибр» или «Циркон».

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что испытания «Адмирала Головко» проходят в плановом режиме.

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