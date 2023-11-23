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10:43, 23 ноября 2023Спорт

Аспиналл заявил о желании провести боксерский бой

Временный чемпион UFC Том Аспиналл заявил о желании провести боксерский бой

Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Том Аспиналл заявил о желании провести боксерский поединок. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Fight Disciples.

«Давайте сделаем это. Чувствую себя прекрасно. Я обязательно проведу такой бой, если смогу добиться разрешения от UFC», — поделился спортсмен. Он отметил, что сейчас находится в хорошей форме, поэтому готов к любым поединкам.

12 ноября Аспиналл победил россиянина Сергея Павловича на турнире UFC 295. Британец нокаутировал соперника на второй минуте первого раунда и завоевал пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе.

30-летний Аспиналл выиграл 14-й раз в профессиональных ММА при трех поражениях.

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