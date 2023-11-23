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07:25, 23 ноября 2023Мир

Байдена проинформировали о взрыве на границе США и Канады

Белый дом: Байдена проинформировали о взрыве автомобиля на Радужном мосту
СюжетВзрывы в США:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / via Globallookpress.com

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена проинформировали о взрыве на Радужном мосту на границе США и Канады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Он (Байден) и его команда плотно отслеживают развитие событий», — подчеркивается в сообщении.

Машина взорвалась на мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой в среду, 22 ноября. Как уточнялось, расследование инцидента координирует ФБР вместе с местными и федеральными правоохранительными органами. Сообщалось о двух жертвах, также пострадал пограничник.

В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что американские власти не видят признаков того, что взрыв автомобиля на Радужном мосту на границе с Канадой был терактом.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо Канады при этом заявил, что канадские власти собирают информацию о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегами.

По информации Reuters, взрыв на мосту на границе США и Канады мог произойти из-за неосторожного водителя. При этом, как отмечает Fox News, взорвавшийся автомобиль числился в угоне.

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      Марина Совина
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