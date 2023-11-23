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16:51, 23 ноября 2023Бывший СССР

Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ

Экс-командующий ВДВ России Андрей Сердюков возглавил объединенный штаб ОДКБ
СюжетПротесты в Казахстане

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На должность начальника Объединенного штаба ОДКБ назначен экс-командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, передает РИА Новости.

«Приняты решения по важным вопросам деятельности ОДКБ. Сегодня на рассмотрение глав государств был представлен пакет документов, который был принят и подписан. На должность начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден представитель России Андрей Сердюков», — сказал он.

Андрей Сердюков был командующим ВДВ России с 2016 по 2022 год. После этого командовал российской группировкой войск в Сирии.

Ранее Сердюкова назначали главой миротворцев ОДКБ в Казахстане. Под его руководством подразделения миротворческих сил выполняли задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах. Миротворцы находились в Казахстане для стабилизации обстановки, обострившейся из-за протестов.

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      Анастасия Яланская
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