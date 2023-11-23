Кандидат на вакантное место в Госдуме оказалась под следствием

«Ъ»: кандидат на вакантное место в Госдуме Редькина оказалась под следствием

Бывший депутат Кировского заксобрания от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Олеся Редькина, претендовавшая на мандат осужденного за взятку и отправленного в отставку депутата Госдумы Вадима Белоусова, стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на управление СК России по Кировской области.

Как пишет издание, кандидат на вакантное место в нижней палате парламента оказалась под следствием по четырем статьям: о растрате с использованием служебного положения, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Редькина, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила в больницу четырех работников, которым выплачивалась зарплата и иные выплаты. Однако на деле они не работали, а их обязанности выполнял персонал медицинского учреждения. Следствие пришло к выводу, что лечебному учреждению был причинен ущерб.

По данным СК, Редькина виновной себя не признала и «заняла активную позицию по противодействию объективному расследованию». Она находилась под подпиской о невыезде, на ее имущество наложен арест. Издание Newsler.ru со ссылкой на источники сообщило, что Редькина задержана.

В среду, 22 ноября, бывшего замглавы Минэнерго России Петра Нидзельского задержали в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий. Экс-чиновника обвиняют в превышении полномочий при строительстве метро.

До этого стало известно об аресте другого чиновника — временно исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. О его аресте ходатайствовали следователи, а под стражей он пробудет до 20 декабря.