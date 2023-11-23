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14:53, 23 ноября 2023Бывший СССР

На Украине назвали критической ситуацию на границе с Польшей

Гендиректор УКАБ Хоменко: ситуация на польско-украинской границе критическая

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Ситуация на польско-украинской границе стала критической для экономики. Об этом заявил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Олег Хоменко в интервью «РБК-Украина»

«Ситуация на границе очень критическая, тысячи грузовиков простаивают в очередях с обеих сторон границы», — сказал Хоменко. По его словам, поток продукции из Европы на Украину сократился в разы, что привело к дополнительным затратам.

Гендиректор назвал значительной проблемой увеличение стоимости продукции, поскольку каждый день простоя имеет свою стоимость, в частности, в виде оплаты труда работников. Он подчеркнул, что к дополнительным тратам приводят похолодание и другие факторы.

Ранее стало известно, что польские перевозчики начали блокировку четвертого контрольно-пропускного пункта на польско-украинской границе. От действий поляков Киев уже потерял более 400 миллиардов евро.

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      Алевтина Запольская
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