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20:40, 23 ноября 2023Спорт

Названы лучшие упражнения для восстановления после пневмонии

Кадр: «ДокторПитер»

Инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов назвал лучшие упражнения для восстановления после пневмонии. Его слова приводит «Доктор Питер».

Для начала нужно сесть на стул, положив правую руку на живот. Далее необходимо сделать вдох через нос, надувая при этом живот, потом выдох — через рот и сдувая живот. При следующем упражнении нужно сделать вдох через нос, надувая живот и сводя вместе лопатки, далее сделать выдох, расслабив плечи и сдувая живот.

Затем врач посоветовал положить левую руку на пояс, а правую опустить вниз. Далее нужно сделать вдох через нос, надувая живот и одновременно заводя правую руку за голову, чтобы растянуть боковую поверхность грудной клетки. Затем необходимо выдохнуть через рот, возвращаясь в исходное положение.

20 августа сомнолог Эрве Сыыру рассказала о влиянии физических упражнений на ночной сон. Исследование, проведенное среди пожилых людей, показало, что физические упражнения почти вдвое сокращают время, необходимое для засыпания, и увеличивают продолжительность сна на 41 минуту.

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      Анастасия Борисова
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