Предложение запретить аборты в частных клиниках по всей России поддержали

В нижегородском заксобрании поддержали запрет абортов во всех частных клиниках

В нижегородском законодательном собрании поддержали идею запретить аборты во всех частных клиниках России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По сообщению издания, инициативу одобрил комитет заксобрания Нижегородской области по социальным вопросам, проект прошел первое чтение — большинство депутатов его поддержали, но несколько из присутствовавших на заседании при голосовании воздержались.

«Рассматривать аборт как примитивную обычную медицинскую процедуру нельзя. Прерывание беременности должно проводиться в медицинских организациях стационарного типа», — цитирует «Коммерсантъ» слова Галины Михайловой, главы Минздрава региона.

Однако из законопроекта пропало предложение сократить срок, в который россиянки смогут прервать беременность, с 12 до 8 недель.

В свою очередь, врач-гинеколог Любовь Ерофеева сообщила «Ленте.ру», что авторы инициативы не отдают себе полного отчета о последствиях разрабатываемого законопроекта.

Они не ведают, что творят! Любовь Ерофеева врач-гинеколог

Ерофеева добавила, что результат в случае принятия закона будет «нулевым», и проконтролировать его исполнение невозможно. «[Законодатели] не подсчитывают траты, не проверяют на коррупциогенность, думают, что самые умные, и никто и нигде такого раньше не делал… Делали и разочаровались», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин захотел ввести всероссийский запрет на проведение абортов в частных клиниках. Проект постановления о внесении изменений в федеральное законодательство он внес в заксобрание региона.